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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz fiyatları değişmedi
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    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Doğal gaz fiyatları değişmedi

    Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

    Doğal gaz fiyatları değişmedi

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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