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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma
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    16.10.2020 - 09:18 | | DHA

    Doğal gaz rezervinin karadaki üssü Filyos limanında hummalı çalışma

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğal gaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğal gaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Kentte büyük sevince neden olan doğal gaz rezervi için Fatih gemisinin devam eden çalışmaları da ilgiyle takip edildi. Cumhuriyetin kurulmasında ve ülke sanayini gelişmesinde taşkömürü üretimiyle önemli misyon üstlenen Zonguldak'ta, bulunan doğal gaz rezervinin kentte de katkı sağlayacağı düşünülüyor.   

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğal gaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama da merakla bekleniyor. Doğal gaz bulunmasının güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yaman Ayözger, "Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Yalnız doğal gaz değil, kömürün de çıkarılması lazım. Doğal gaz gibi onun da çıkarılması lazım. Bunlar ülkenin zenginliği" dedi. 

    TPAO, FİLYOS LİMANINDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR 

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.

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