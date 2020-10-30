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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gazda fiyatlar değişmedi
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    30.10.2020 - 17:04 | | AA

    Doğal gazda fiyatlar değişmedi

    Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

    Doğal gazda fiyatlar değişmedi

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 

      Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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