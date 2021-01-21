Doğal gazda rekor geldi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “rekor talebin rekor arzla” kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti.
Önceki gün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğal gazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51.6 milyon metreküple İstanbul, 23.9 milyon metreküple Ankara ve 13.9 milyon metreküple İzmir’de gerçekleştiğini kaydetti.
Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.