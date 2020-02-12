Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.