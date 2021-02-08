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08.02.2021 - 11:16 | | AA

Doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 arttı

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı geçen yıl 2019'a göre yüzde 21 arttı. Söz konusu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık önemli rol oynadı.

Doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 arttı

AA muhabirinin Elektrik Üreticileri Derneğinin 2020 yılına ilişkin Elektrik Üretim Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'nin brüt elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 305,431 gigavatsaat oldu.

Geçen yılki elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25,6 olurken, toplam elektrik üretiminin yüzde 22,7'si doğal gazdan, yüzde 22,3'ü ithal kömürden, yüzde 15'i rüzgar ve güneş santralleri ile jeotermal santrallerden, yüzde 12,5'i ise linyit santrallerinden sağlandı. Üretimin kalan kısmı ise diğer santrallerden elde edildi.

Toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı, kuraklığın etkilerinin en fazla yaşandığı ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3, 2020'nin tamamında ise yıllık bazda yüzde 12,1 geriledi.

Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık en önemli etken oldu. Ekim-aralık döneminde doğal gazdan elektrik üretimi ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 48,2 yükseldi.

Geçen yıl jeotermal santrallerle rüzgar ve güneş santrallerinden elde edilen elektrik ise bir önceki yıla göre yüzde 14,9 arttı. Bu oran ekim-aralık döneminde yüzde 22,2 olarak hesaplandı.

Öte yandan, Türkiye'nin linyitten elektrik üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 18,6 azalış gösterdi. Bu dönemde ithal kömürden elektrik üretimi ise yüzde 3,2 arttı.

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