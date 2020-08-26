‘Doğal gazı bulduk çıkarmayı da biliriz’

Dönmez, katıldığı televizyon programında, bölgedeki sismik çalışmaların 14 ay önce başladığını belirterek, “Akabinde de değerlendirmeler yapıldı ve Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyon belirlenerek sondajı yapmaya karar verdik” diye konuştu. Bundan sonraki süreçte tespit kuyuları açılacağını anlatan Dönmez, “Daha net veriler elimizde olacak ve bizim tahminimiz eğer bir revizyon gerekiyorsa bu yukarı yönlü olacak gibi duruyor” dedi. Denizlerdeki ruhsat haklarının tamamen TP’de olduğunu ifade eden Dönmez şunları söyledi:

“Bu sahalar da, operasyon da bize ait. Operatör de biziz. Herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sanki bu işleri TP yap-işlet-devret yapacakmış gibi lanse ediliyor. Bazı özellik gerektiren, uzmanlık gerektiren işler için de tabii ki hizmet alacağız. Onun bir bedeli varsa ödenecek. Ama ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Vatandaşlarımız doğalgazı daha ekonomik kullanır hale gelecek. Yaklaşık 7-8 yıl bize yetecek bir gaz var gibi anlaşılıyor.”

‘Akdeniz’de de var’

Doğu Akdeniz’de sekizinci sondajın yapıldığını anlatan Dönmez, “Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük, ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık. Çalışmalara devam edeceğiz” dedi.