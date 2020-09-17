BİST1.1070.00EURO8.82-0.53USD7.49-0.07ALTIN472.950.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal taş sektörü Körfez çıkarmasında
    ABONE OL
    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Doğal taş sektörü Körfez çıkarmasında

    Kovid-19 nedeniyle ülke ziyaretlerini ve tanıtım çalışmalarını büyük oranda dijitale taşıyan Türk doğal taş sektörü, sanal ticaret heyetlerine devam ediyor.

    Doğal taş sektörü Körfez çıkarmasında

    İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), ilkini ağustos ayında Hindistan’a düzenlediği sanal ticaret heyetinin, ikincisini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerine gerçekleştiriyor. 14 Eylül’de başlayan program 24 Eylül’e kadar sürecek.

    İMİB Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ithalatının 2019 yılında 16.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Körfez Ülkelerinin yılda 1 milyar dolara yaklaşan ithalatla önemli pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

    Ciddi fırsat var

    Türkiye’nin bu pazardaki durumunu hakkında bilgi veren Dinçer, “Toplamda Körfez ülkelerine yaptığımız ihracat yaklaşık 205 milyon dolar. Bizim için ciddi fırsatlar barındıran pazardan daha fazla pay almak için yeni normale uygun olacak şekilde çalışmalarımızı sanal ortama taşıdık” diye konuştu.

    Dinçer, 2020’nin ilk sekiz ayında Türkiye’nin maden sektöründe gerçekleşen ihracat miktarını 2.54 milyar dolar, doğal taş ihracatını ise 1.04 milyar dolar olarak açıkladı.

    İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS ek tercih 2020 saat kaçta başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır?

    YKS ek tercih 2020 saat kaçta başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır?

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    '300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

    '300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

    Sıradaki Haber