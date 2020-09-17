Doğal taş sektörü Körfez çıkarmasında

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), ilkini ağustos ayında Hindistan’a düzenlediği sanal ticaret heyetinin, ikincisini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerine gerçekleştiriyor. 14 Eylül’de başlayan program 24 Eylül’e kadar sürecek.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ithalatının 2019 yılında 16.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Körfez Ülkelerinin yılda 1 milyar dolara yaklaşan ithalatla önemli pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

Ciddi fırsat var

Türkiye’nin bu pazardaki durumunu hakkında bilgi veren Dinçer, “Toplamda Körfez ülkelerine yaptığımız ihracat yaklaşık 205 milyon dolar. Bizim için ciddi fırsatlar barındıran pazardan daha fazla pay almak için yeni normale uygun olacak şekilde çalışmalarımızı sanal ortama taşıdık” diye konuştu.

Dinçer, 2020’nin ilk sekiz ayında Türkiye’nin maden sektöründe gerçekleşen ihracat miktarını 2.54 milyar dolar, doğal taş ihracatını ise 1.04 milyar dolar olarak açıkladı.