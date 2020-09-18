‘Doğru analizle öngörülü davrandık’

“Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığım bir konuşmada, beklentilerin aksine öngörümün Kovid-19’un etkilerinin maalesef dünya çapında çok büyük olacağı ve sadece havacılık sektöründe en az 200-300 milyar dolarlık zararı olacağı yönündeydi” diyen Geçer, şöyle devam etti: “En önemli parametreler, Çin’in son 15 yılda çok hızlı bir şekilde dünya ekonomisini üretim ve tüketim anlamında kendine bağımlı hale getirmesi ve dünya seyahat rakamlarının önemli bir kısmını teşkil etmesi.”



Yüzde 15 arttı



2019 yılının Lufthansa Group olarak Türkiye’deki son on yılın en başarılı yılı olduğunu kaydeden Geçer, “Beş yıllık görev dönemimde özellikle iş ortaklarımız ve müşterilerimizle çok yakın ve yoğun çalışmalar yaptık ve yeni projelere imza attık. Son beş yılın ortalamasında sektördeki dalgalanmalara rağmen Türkiye’de ciromuzu yüzde 15’ten fazla artırabildik. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde en başarılı ülke olduk” diye konuştu.



En başarılı CEO’lar arasında yer alıyor



Kemal Geçer, Ekonomist dergisinin ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırmasında üst üste 2. kez yer aldı. “Yöneticilik sırf iyi para kazanmak ve makam sahibi olmak içgüdüsüyle yapılırsa uzun vadede başarılı olunamaz” diyen Geçer, şöyle devam etti: “Eğitim hayatım boyunca sürekli bir adım yukarıya baktım. Üniversitede okuduğum yıllarda bir yandan işte çalışır diğer yandan gece yarılarına kadar kütüphanede ders çalışırdım ve haftanın 7 günü dolu geçerdi ve iş dünyasını yakından takip ederdim. Çalıştığım yerlerde olduğum pozisyona göre değil olmak istediğim kariyere göre çalıştım ve her şartta en iyi işi yaptım. Bu da benim kariyerimi hızlandırdı.”