Doğtaş güvencesi ve kalitesi online müşteri ile buluşuyor: Ruumstore.com!

Doğtaş kendi kalitesini yansıtabileceği daha pratik ve işlevsel mobilya üretimine bir süredir devam ediyor. Bu mobilyalar özellikle “dar alanlara en tarz çözümler” mottosu ile son bir yıldır Ruumstore.com markası ile müşterinin hizmetine sunuluyor. Özellikle evde kaldığımız ve internetten alışverişin elzem olduğu bugünlerde ise hem yaşam alanlarına işlevsel çözümleri ile konfor getirip evde olduğumuz her anı keyfe dönüştürecek seçenekleri hem de Doğtaş kalitesine ve zevkine ulaşılabilir fiyatlarla sahip olma imkanını sunduğu için Ruumstore.com online müşterinin gönlünü fethediyor.

Malzeme kalitesinden ödün vermeden her detay düşünülerek tasarlanan Ruumstore.com mobilyaları, bir iş gününde kargoya teslim ve oldukça anlaşılır kılavuzları ile kolay kurulum imkanı sağlıyor. Ruumstore.com’da sehpadan çalışma masasına, kitaplıktan pufa, komodinden TV ünitesine kadar çok çeşitli fonksiyonel mobilyaya ulaşmanın yanında, Doğtaş Kelebek ailesinin yatak markası Lova yatak ürünlerinin satışına da ulaşabilirsiniz.

Doğtaş Kelebek İcra Kurulu Başkanı İsmail Doğan, pratikliği ve işlevselliği ön planda tutan Ruumstore.com’un günümüzün en çok tercih edilecek markaları arasında yer aldığını belirterek, marka hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:

“Ruumstore’u internetten kolay ve hızlı alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için daha uygun fiyatlı, modüler yapılı ve işlevsel mobilyalara kolayca ulaşabilmeleri ve Doğtaş güvencesiyle garantili alışveriş yapabilmeleri için hayata geçirdik. Ruumstore.com, aynı zamanda bizim kendi alt markalarımızın online shop’larını hayata geçirmeden önce e-ticaret anlamında deneyimlediğimiz ilk göz ağrımız ve böyle olmasına rağmen rakipleriyle girdiği güçlü mücadelesinde yüzümüzü güldürmeyi başarmış bir marka. Kısa sürede online müşterimizin de ilgisini çekmeyi başardık ve özellikle dar alanlarda fonksiyonel çözümler sunarak yaşam alanlarında konforu ve işlevselliği ön planda tutanlar için çok anlamlı bir alternatif olduk. Bundan sonraki hedefimiz Ruumstore.com için Doğtaş kalite ve güvencesiyle ürettiğimiz ürün gamımızı genişletip daha fazla ihtiyaca, ulaşılabilir fiyatlarla kolayca erişilmesini sağlamak.”