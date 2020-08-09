Doğtaş Kelebek hızlı büyüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğtaş Kelebek, fabrikalarında ve mağazalarında aldığı yüksek tedbirlere ek olarak yenilikçi mağazacılık uygulamaları sayesinde, yurtiçi ile birlikte yurtdışı yatırımlarını artırdı. Bu süreçte, yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60’a çekerek, ciro hedefini 1 milyar TL’ye çıkaran grup, bu yıl 600 kişilik yeni bir istihdam yaratacağını duyurdu.

Bir süre önce Londra, Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da yeni mağazalar açan Doğtaş Kelebek’in, bu ayın sonuna kadar Nijerya ve Güney Afrika mağazalarını devreye alacağı, ayrıca Katar, Arabistan ve Hindistan’dan aldığı proje tekliflerini de hayata geçireceği belirtildi. Verilen bilgiye göre grup bu süreçte insan kaynaklarına da şu yatırımları yaptı:

“Artan dış yatırımlar sonucunda Kelebek Uluslararası Pazarlar Direktörü pozisyonuna Serkan Duman atandı. Doğtaş’ta da aynı pozisyona, uzun yıllardır şirket içerinde çalışan Taner Kırcı getirildi.”

Eve bakış değişti

Pandeminin özellikle ilk döneminde evde geçirilen zamanın artması ve hatta tüm hayatın evden götürülmesiyle birlikte ev ve dekorasyona bakışın değiştiğinin altını çizen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, bu yeni müşteri eğiliminin ev-yaşam markalarında pozitif bir satış grafiği yarattığını belirtti. İsmail Doğan, “Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık. Üstelik hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadığımız gibi 600 kişilik ekstra bir istihdam yaratacağız” dedi.