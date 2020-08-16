Doğu Anadolu’dan 197 ülkeye 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracat aşlıksız

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-temmuz döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 197 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 1 milyar 38 milyon 646 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yılki 7 aylık ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 0,29 azalarak 1 milyar 35 milyon 677 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tarım ürünleri ihracatındaki artış dikkati çekti

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 812 milyon 850 bin dolarlık sanayi, 171 milyon 372 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 2,80’lik düşüşle 790 milyon 62 bin dolarlık, tarımda yüzde 18,10’luk artışla 202 milyon 396 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 43 milyon 215 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 131 milyon 867 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 130 milyon 469 bin dolarla makine, 110 milyon 660 bin dolarla hazır giyim, 86 milyon 352 bin dolarla otomotiv izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 20 milyon 304 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 42 milyon 734 bin dolar, sebze ve meyveden 26 milyon 719 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya kağıt, orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı ise geçen yılki aynı aylara kıyasla yüzde 4,82’lik artışla 78 milyon 407 bin dolardan 82 milyon 187 bin dolara yükseldi.

Birliğin ocak-temmuz döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 233 milyon 297 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 74 milyon 477 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 65 milyon 656 bin dolarla Almanya, 48 milyon 207 bin dolarla İran ve 26 milyon 960 bin dolar ile Libya takip etti.