Doğu Anadolu'dan 5 ayda 192 ülkeye 677 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 192 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 766 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl aynı dönemdeki ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 11,66 azalarak 677 milyon 266 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tarım ihracatında artış, sanayide düşüş gözlendi

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 600 milyon 508 bin dolarlık sanayi, 126 milyon 667 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 13,63'lük düşüşle 518 milyon 667 bin dolarlık, tarımda yüzde 3,81'lik artışla 131 milyon 499 bin dolarlık dış satıma imza attı. DAİB'in yılın 5 aylık tarım ürünleri ihracatındaki artışı dikkati çekti.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 26 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-mayıs döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 87 milyon 678 bin dolarla kimya aldı. Bu sektörü 85 milyon 547 bin dolarla makine, 72 milyon 853 bin dolarla hazır giyim, 58 milyon 655 bin dolarla otomotiv izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 14 milyon 785 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 25 milyon 287 bin dolar, yaş sebze ve meyveden 21 milyon 14 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya kağıt, orman ürünlerinin 5 aylık ihracatı ise 49 milyon 513 bin dolar oldu.

DAİB 5 ayda en çok ihracatı Irak'a yaptı

Birliğin ocak-mayıs dönemindeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 143 milyon 913 bin dolarla ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Liderliğini koruyan Irak'ı 49 milyon 856 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 48 milyon 929 bin dolar ile Almanya, 21 milyon 565 bin dolarla İran ve 18 milyon 23 bin dolarla Romanya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, haziran ayı itibarıyla dünya genelindeki ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle ihracat taleplerinin artacağını söyledi.

Kovid-19 salgınının küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğini ifade eden Tanrıver, "Teknolojinin sunduğu fırsatlar, önümüzdeki dönemde dijital pazarlamayı daha önemli kılacak. Ticaret Bakanlığınca 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi' kapsamında yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım ve e-ticaret sitelerine üyelik gibi giderler bakanlıkça desteklenecek." dedi.

DAİB olarak sanal fuar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları yönünde çalıştıklarını dile getiren Tanrıver, "İhracatçılarımızın dijital pazarlama süreçlerinden en iyi şekilde yararlanması ve yeni düzende güçlü yer almaları, bölgemiz ihracatına olumlu katkı sunacaktır. Birlik olarak üyelerimizin yeni pazarlara ve fazla ülkeye ihracat yapması için yoğun çalışıyoruz. Bu sıkıntılı durum geçtikten sonra ihracatta oluşan kayıpları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.