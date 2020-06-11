Doğu Anadolu'dan mayısta 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 165 ülkeye ürün satıldı.

DAİB'in mayıs ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı döneminine kıyasla yüzde 29,89 azalarak 130 milyon 648 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 103 milyon 380 bin dolar, tarım ürünlerinden 23 milyon 297 bin dolar gelir elde eden DAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 3 milyon 808 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 19 milyon 66 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 16 milyon 120 bin dolar ile hazır giyim, 14 milyon 714 bin dolar ile makine sektörü izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de mayıs ayında 7 milyon 332 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen ay DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 777 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 302 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 3 milyon 381 bin dolar gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.

Birlik üyesi firmalar mayısta Irak'a 31 milyon 115 bin dolarlık ürün sattı. Irak'ı 11 milyon 887 bin dolar ile ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon 15 bin dolar ile Almanya, 4 milyon 813 bin dolar ile Romanya, 4 milyon 50 bin dolar ile Kırgızistan takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın Kovid-19 salgınından en az etkilenmesi ve firma sevkiyatlarının hızlı yapılması için Ticaret Bakanlığı ve TİM ile sürekli irtibatlı olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mayıs ayında birlik ve ülke ihracatında düşüş yaşandığına işaret eden Tanrıver, "Birlik olarak bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Sıkıntılı durumlar geçtikten sonra ihracat kayıplarımızı telafi edeceğiz." dedi.

Tanrıver, e-ticaretin ekonomik anlamda ülkelerin dış ticaretine büyük katkı sağladığını da vurguladı.

"Haziran ayında ihracat talepleri ivme kazanacak"

Salgının küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkati çeken Tanrıver, şunları kaydetti: "Haziran ayı itibarıyla ülkemiz ve dünyada normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini ve ihracat taleplerinin ivmelenmesini öngörüyoruz. Teknolojinin sunduğu fırsatlar önümüzdeki dönemde dijital pazarlamayı daha da önemli kılacak. Ticaret Bakanlığınca 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi' noktasında yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Bu anlamda sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri bakanlıkça desteklenecek. Biz de DAİB olarak sanal fuar ve ticaret heyeti organizasyonları konusunda çalışıyoruz."

Tanrıver, ihracatçıların dijital pazarlama süreçlerinden yararlanıp yeni düzende güçlü şekilde yer almalarıyla bölge ihracatına olumlu katkı sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.