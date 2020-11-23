Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatından 44,2 milyon dolar kazandı

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 12 ülkeye 9 bin 915 ton su ürünleri satıldı. Söz konusu ihracattan da 44 milyon 237 bin 460 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 5 bin 80 tonluk su ürünleri ihracatından 29 milyon 28 bin 915 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 95, değerde yüzde 52 arttı.

Rusya'ya su ürünleri ihracatı da yüzde 105 arttı

Su ürünlerinde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Bölgeden yılın 10 ayında Rusya'ya 8 bin 12 ton su ürünleri ihraç edilerek 37 milyon 436 bin 72 dolar gelir sağlandı.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde yapılan 3 bin 173 tonluk su ürünleri ihracatından 18 milyon 246 bin 528 dolar kazanılmıştı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 153, değerde yüzde 105 artış oldu.

Rusya Federasyonu'nu 3 milyon 47 bin 238 dolarla Vietnam ile 1 milyon 585 bin 882 dolarla Gürcistan takip etti.

Söz konusu dönemde geçen yıldan farklı olarak Fransa, Ukrayna, Çin, Hollanda, Beyaz Rusya ve KKTC'ye de su ürünleri satıldı.

"Yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, su ürünleri ihracatındaki artış trendinin devam ettiğini söyledi.

Su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu vurgulayan Kobya, "Su ürünleri sektöründe yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi. Kobya, su ürünlerinin en fazla Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatımız da rekor bir artış gösterdi. Bu durum bizler için oldukça sevindirici. İhracat potansiyelimiz yanında ihracat yapılan ülke çeşitliliğimiz de pozitif yönde ilerliyor. Bu kapsamda su ürünleri sektöründen beklentimiz yüksek."