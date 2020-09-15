Doğu Karadeniz'den 106,8 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yılın 8 aylık döneminde 52 ülkeye 171 bin 113 ton meyve sebze satıldı.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Belçika, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 78 milyon 390 bin, Gürcistan'a 14 milyon 51 bin, Belçika'ya ise 3 milyon 797 bin dolarlık meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

En az ihracat yapılan ülkeler ise Tanzanya, Afganistan ve Bahreyn oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 42 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, bu dönem aralarında İsviçre, İspanya, Panama ve Ürdün'ün de yer aldığı 52 ülkeye satış yapıldı.

Ocak-ağustos 2019 döneminde bölgeden yapılan 159 bin 208 ton meyve ve sebze ihracatından 91 milyon 794 bin 791 dolar kazanç elde edilmişti.

Bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 7,48, değer bazında ise yüzde 16,40 arttı.

Yine bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Polonya oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 23 bin 205 dolar ihracat gerçekleştirilen Polonya'ya bu yıl yapılan ihracat 814 bin 749 dolara ulaştı.