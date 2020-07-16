Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'a ihracatın 25 milyon 856 bin 24 dolarlık kısmının Artvin'den gerçekleştirildiğini, bu ili 11 milyon 795 bin 166 dolarla Rize, 11 milyon 136 bin 264 dolarlık ihracatla Trabzon'un izlediğini bildirdi.

Gürdoğan, "Gürcistan'a ihracatta bölge payımızın en az yüzde 50'ler düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda iş adamlarımızla çalışıp projeler üretmeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, pandemi sürecinde birçok ülke için küresel tedarik merkezi olduğunu belirten Gürdoğan, komşu ülkelerin çok uzak ülkelerden tedarik ettikleri ürünleri çok kısa sürede Doğu Karadeniz'den temin etme imkanları bulunduğunu vurguladı.

"Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması için girişimde bulunacağız"

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa dikkati çeken Gürdoğan, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Gürdoğan, pandemi nedeniyle Gürcistan'a girişlerde uygulanan kısıtlamalara karşı ihracatçıların virüs taşımadıklarını gösterir test sonuçlarıyla serbestçe bu ülkeye girebilmeleri yönündeki çabalarını da sürdüreceklerini kaydetti.