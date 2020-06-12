Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 34,6

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artarak 11 milyon 880 bin 533 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde 10 ülkeye 2 bin 429 ton su ürünleri satıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 5 ülkeye 1557 ton su ürünleri ihraç edilerek 8 milyon 826 bin 574 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Böylece, Doğu Karadeniz'den bu yıl ocak-mayıs döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 56, değer olarak yüzde 34,6 artış gösterdi.

Rusya'ya ihracat yüzde 35,3 arttı

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Polonya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Bölgeden, Rusya Federasyonu'na bu dönemde 9 milyon 921 bin 696 dolar karşılığında 1892 ton su ürünleri ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde de 1235 ton su ürünleri gönderilerek, 7 milyon 333 bin 983 dolar elde edilmişti.

Böylece, bölgeden Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 53,2, değer bazında yüzde 35,3 arttı.

Bu ülkeyi, 513 bin 277 dolarlık ihracatla Vietnam ve 502 bin 478 dolarlık satışla Polonya takip etti.

"Su ürünleri ihracatı artış trendini sürdürdü"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Su ürünlerine talebin arttığını dile getiren Kalyoncu, Türk balığının dünya mutfaklarında tüketici kitlesi tarafından son yıllarda daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden ve ülkeden yapılan su ürünleri ihracatının pozitif yönde ilerlemesini sürdüreceğine inandığını kaydetti.