BİST1.0790.00EURO8.820.65USD7.340.04ALTIN465.270.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dökme etil alkole vergi düzenlemesi
    ABONE OL
    01.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dökme etil alkole vergi düzenlemesi

    Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, karar yayımını takip eden 15. gün olan 14 Eylül’den geçerli olmak üzere kaldırıldı.

    Dökme etil alkole vergi düzenlemesi

     

    Kovid-19 salgınının Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı mart ayında, kolonya ve dezenfektanda panik alımları ile tüketici tarafında kısıtlı bir süre tedarik endişesi oluşmuştu. Bu kapsamda tüm etil alkol kaynakları iç piyasanın ihtiyacına yönlendirilirken, erişim sıkıntısının önüne geçmek amacıyla yüzde 10 olan gümrük vergisi 25 Mart tarihinde kaldırılmıştı.

    ‘Enstrüman hazır’

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Talepler normalleşti. En kötüsünü düşünecek olursak bile, bu enstrüman orada duruyor. İstenildiğinde gündeme alınabilir. Tüketicinin, kolonya, dezenfektan ihtiyaçlarının yeterli olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.

    Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İslam’ın azmi engel tanımadı

    İslam’ın azmi engel tanımadı

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    Ayrılmak istedi diye öldürüldü

    Ayrılmak istedi diye öldürüldü

    Sıradaki Haber