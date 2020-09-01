Dökme etil alkole vergi düzenlemesi

Kovid-19 salgınının Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı mart ayında, kolonya ve dezenfektanda panik alımları ile tüketici tarafında kısıtlı bir süre tedarik endişesi oluşmuştu. Bu kapsamda tüm etil alkol kaynakları iç piyasanın ihtiyacına yönlendirilirken, erişim sıkıntısının önüne geçmek amacıyla yüzde 10 olan gümrük vergisi 25 Mart tarihinde kaldırılmıştı.

‘Enstrüman hazır’

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Talepler normalleşti. En kötüsünü düşünecek olursak bile, bu enstrüman orada duruyor. İstenildiğinde gündeme alınabilir. Tüketicinin, kolonya, dezenfektan ihtiyaçlarının yeterli olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.