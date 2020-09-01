01.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dökme etil alkole vergi düzenlemesi
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, karar yayımını takip eden 15. gün olan 14 Eylül’den geçerli olmak üzere kaldırıldı.
Kovid-19 salgınının Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı mart ayında, kolonya ve dezenfektanda panik alımları ile tüketici tarafında kısıtlı bir süre tedarik endişesi oluşmuştu. Bu kapsamda tüm etil alkol kaynakları iç piyasanın ihtiyacına yönlendirilirken, erişim sıkıntısının önüne geçmek amacıyla yüzde 10 olan gümrük vergisi 25 Mart tarihinde kaldırılmıştı.
‘Enstrüman hazır’
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Talepler normalleşti. En kötüsünü düşünecek olursak bile, bu enstrüman orada duruyor. İstenildiğinde gündeme alınabilir. Tüketicinin, kolonya, dezenfektan ihtiyaçlarının yeterli olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.