Dolar bu sabah güne nasıl başladı? İşte dolarda son durum

Küresel piyasalarda koronavirüs endişelerin yarattığı baskı devam ediyor. İç piyasada ise TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi takip edilecek. Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.

BİR BÖLÜMÜNÜ GERİ ÇEVİRDİ

Asya borsaları, yetkililerin koronavirüsle ilgili endişeleri azaltma çabaları sonrası Çin piyasasının önceki kayıplarının bir bölümünü geriye çevirmesiyle yükseldi. Bununla beraber, yatırımcı algısı kırılgan kalmaya devam etti. Korononavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 420'yi aştı. İdlib'de Suriye rejim güçlerince Türk unsurlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası piyasalarda Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti ve Rusya ile ilişkiler daha yakından izleniyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İdlib'ten Türkiye sınırına yaklaşık 1 milyon kişinin geldiğini söyledi. Bankacılar bugün veya takip eden günlerde Rusya ve Türkiye liderlerinin bir görüşme yapmasını beklediklerini, bu görüşmenin sonucunun da yakından takip edileceğini belirttiler. İdlib başta olman üzere Suriye'ye yönelik jeopolitik endişeler son dönemde artmış durumda. Ancak bunun fiyatlamalara yansıması henüz sınırlı. Türkiye'nin Rusya ABD ve Ab ile ilişkilerini etkileyebilecek jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

KURDA DEĞİŞİKLİK YARATMADI

Geçen hafta başında 5.95 civarında dar bantta bir seyir izleyen kur haftanın son işlem gününde ise 5.9890'a kadar yükselerek Mayıs 2019'dan beri gün içinde görülen en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL bu sabah 5.9825/5.9840 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda dün enflasyon verileri takip edildi. Ancak veriler kurda belirgin bir değişiklik yaratmadı. Tüketici fiyatları Ocak'ta gıda ve sağlık kalemleri öncülüğünde %1.35 ile %1.1 olan beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık enflasyon da %12.15'e yükseldi. Enflasyonun yılın ilk aylarında çift hanede seyretmesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirten ekonomistlere göre, veriler, enflasyonun çift hanede seyredeği ilk çeyrekte TCMB'nin faiz indirimlerine ara verebileceği ya da yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

Hazine ise dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ile yaklaşık 4.6 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Bugün ise Şubat ayı programı 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihracı ile devam edecek. Şubat iç borçlanma programına bugün başlayan Hazine Ocak ayında tahminlerin oldukça üzerinde borçlanması ardından Cuma günü Şubat ve Mart iç borçlanma öngörüsünde 16 milyar TL düşüşe gitti.

Bankacılar Hazine'nin Ocak ayında ön finansman için tahminlerin üzerinde borçlanma yapabileceğini zaten öngörüyorlardı. TL'deki baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançocunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar

TL'ye çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte. Enflasyondaki düşüş ve TCMB faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 240 baz puanın da altını test etti. Ekim ayında 410 puanı aşan CDS'lerdeki bu düşüş aynı zamanda 20 ayın en iyi risk iştahına da işaret ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi son bir yılda 10 puan geriledi. Geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesindeki bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama %10.09 dün%10.22 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2017 son çeyrekte görülmüştü.

Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise geçen hafta en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri dün %10.28 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü.