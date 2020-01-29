Dolar bu sabah güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

İç piyasada bugün açıklanacak Ocak ayı ekonomik güven endeksi takip edilirken piyasa daha çok yarın gerçekleştirilecek enflasyon raporuna odaklanmış durumda.

Yatırımcılar bu hafta TCMB'nin Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısına vereceği politika mesajlarını bekliyor. Ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası olası değerlendirmeleri izlenecek.

Hazine'nin yılın en yüklü itfa dönemlerden olan Ocak ayını klasik tahvil/bono ihraçlarının yanı sıra ilk kez yapılan TLREF, TL cinsi sukuk, altın gibi farklı ihraçlarla tamamlamak üzere. Ocak ayına 10 milyar TL'lik değişim ihaleleriyle başlayan Hazine iç borçlanma öngörüsünü de aynı tutarda aşağı çekmiş, 15 milyar TL olarak belirlemişti.

Hazine'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği borçlanma dün itibarıyla 22 milyar TL'yi aştı. Bu öngörülerinin de oldukça üzerinde bir borçlanmaya anlamına gelirken ihaleler de tamamlanmış değil.

Hazine başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştiriyor.

Dolar/TL, 5.95 ile yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görmeyi sürdürürken, küresel piyasalarda yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin endişelerle satış baskısı görülüyor. Asya borsaları, yeni tip koronavirüs salgını vakalarının artmasının ardından Hong Kong borsasının gerilemesiyle ve virüsün ekonomiye etkileriyle ilgili endişelerle dünkü kazanımlarını geri vererek eksiye döndü.

Çin'deki yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 132'ye yükselirken, vaka sayısı da 1,500 ile keskin bir artış gösterdi. Japonya salgının merkezi Wuhan kentinden vatandaşlarını tahliye etti.