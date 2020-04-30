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    30.04.2020 - 07:59 |

    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar/TL güne 6.95 seviyesinden başladı. Bugün Merkez Bankası Enflasyon Raporu ve Avrupa Merkez Bankası izlenecek.

    Dolar bugün ne kadar?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 'Enflasyon Raporu' ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6.95, Euro/TL 7.55 seviyesinde başladı.

    TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı. (10.30)

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. (14.45)

    Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek. (15.30)

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