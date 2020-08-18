BİST1.0860.00EURO8.790.40USD7.380.01ALTIN472.810.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar bugün ne kadar?
    ABONE OL
    18.08.2020 - 08:35 |

    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar/TL yeni güne 7.39 seviyesinde başladı. Bu hafta piyasada gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

    Dolar bugün ne kadar?

     

    Dolar/TL haftaya 7.40’lık rekora çok yakın seviyelerde başladı. Piyasalarda Merkez Bankası adımları izlenmeye devam ediyor.

    Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyorlar.

    Kur şu dakikalarda 7.39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 8.78 civarında seyrediyor.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

    Milliyet'te Gündem (18 Ağustos 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Heyecanlı bekleyiş sürüyor! AÖL ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

    Heyecanlı bekleyiş sürüyor! AÖL ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

    BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

    Sıradaki Haber