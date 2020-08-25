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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar bugün ne kadar?
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    25.08.2020 - 07:37 |

    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinden açılış yaptı.

    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,71 civarında seyrediyor.

    Piysalarda ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından izleniyor.

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    Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.
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