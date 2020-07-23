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    23.07.2020 - 08:34 |

    Dolar bugün ne kadar? Dövizde son durum...

    Dolar uzun süredir olduğu gibi güne 6.85 seviyesinde başladı.

    Dolar bugün ne kadar? Dövizde son durum...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.

    Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.

    Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.

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