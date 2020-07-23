23.07.2020 - 08:34 |
Dolar bugün ne kadar? Dövizde son durum...
Dolar uzun süredir olduğu gibi güne 6.85 seviyesinde başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.
Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.
Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de merak edilenleri yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, amaçlarının okulları açmak olduğunu belirterek, "Bunun için de her türlü şartı iyileştirme noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.