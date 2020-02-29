Dolar çıktı, borsa düştü

Borsa İstanbul, açığa satış yasağına rağmen yüzde 10 düşüşle açıldıktan sonra kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 4 civarı kayıp yaşadı.

Koronovirüsle ilgili risk küresel piyasaları tehdit ederken, ABD borsaları tarihin en hızlı düzeltmesini yaşadı. Bunun yanı sıra Suriye’deki hain saldırı sonrası artan jeopolitik endişeler TL’nin önceki akşamki 6.17 seviyesinden dün sabahki 6.25’li seviyelere gelmesine yol açtı. Reuters’a konuşan bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, ABD tahvillerinin tarihi düşük seviyelere gelmesi ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL’deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda. Bankacılar sahadaki askeri gelişmelerin ve bu gelişmelerin Türkiye’nin Rusya, ABD, AB ve NATO ilişkilerine nasıl yansıyacağının piyasaya yön vereceği yorumunu yaptılar.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi de 20 ayın en iyi seviyeleri olan 240 puandan yükselişe geçerek dün itibarıyla 350’yi aştı.