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    29.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dolar çıktı, borsa düştü

    Türk askerlerine yönelik İdlib’teki hain saldırı sonrası artan jeopolitik endişelerle dün piyasalar hareketliydi. Dolar/TL dün 6.2520 ile Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyeyi test etti.

    Dolar çıktı, borsa düştü

    Borsa İstanbul, açığa satış yasağına rağmen yüzde 10 düşüşle açıldıktan sonra kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 4 civarı kayıp yaşadı.

    Koronovirüsle ilgili risk küresel piyasaları tehdit ederken, ABD borsaları tarihin en hızlı düzeltmesini yaşadı. Bunun yanı sıra Suriye’deki hain saldırı sonrası artan jeopolitik endişeler TL’nin önceki akşamki 6.17 seviyesinden dün sabahki 6.25’li seviyelere gelmesine yol açtı. Reuters’a konuşan bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, ABD tahvillerinin tarihi düşük seviyelere gelmesi ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL’deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda. Bankacılar sahadaki askeri gelişmelerin ve bu gelişmelerin Türkiye’nin Rusya, ABD, AB ve NATO ilişkilerine nasıl yansıyacağının piyasaya yön vereceği yorumunu yaptılar.

    Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi de 20 ayın en iyi seviyeleri olan 240 puandan yükselişe geçerek dün itibarıyla 350’yi aştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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