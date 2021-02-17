Dolar düşüşünü sürdürüyor, gözler Merkez Bankası’nda

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra dün aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Kur en düşük 6.9450’ye kadar geriledi. Reuters’ın haberine göre en son 5 Ağustos 2020’de bu seviyelerde işlem gören dolar/TL’de 6.98 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte Temmuz 2020’de uzun bir süre yatay seyir görülen 6.85 seviyesi takip edilecek. Bankacılar, 6.85 seviyesinin lokallerin döviz ve altın birikimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği seviyeler olduğu için önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca bankacılar haftanın en önemli gündeminin perşembe günü sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı olacağına dikkat çekiyor.

Altın da iniyor

Öte yandan altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl kasımda 541 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi ve 22 Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceği ancak kalıcı olmasını beklemediği yorumunu yaptı.