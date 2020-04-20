20.04.2020 - 08:24 |
Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 6.92 seviyesinde başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı yeni haftanın ilk gününe dolar/TL 6.92 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.
TCMB faiz kararı 22 Nisan'da açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.