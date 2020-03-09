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    09.03.2020 - 07:54 |

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar oldu? 9 Mart dolar ve euro fiyatları...

    Vatandaşlar döviz fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar ve euro kaç lira oldu? İşte döviz alış satış fiyatlarında son durum...

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar oldu? 9 Mart dolar ve euro fiyatları...

    Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan koronavirüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.

    Kur şu dakikalarda 6.18 seviyelerinde işlem görüyor.

    Euro/TL ise 7.10'u görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Çin'de koronavirüs vaka sayısındaki artış hızının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken analistler, ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam etmesinin küresel piyasaları negatif etkilediğini belirtti.

    Uzmanlar, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

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    TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.
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