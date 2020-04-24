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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar haftanın son gününde ne kadar?
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    24.04.2020 - 07:49 |

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Dolar/TL haftanın son gününe 6.98 seviyesinde başladı.

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Corona virüsün piyasalar üzerinde etkisi dikkatle izleniyor.

    Dolar/TL haftanın son gününe 6.98 seviyesinde başladı.

    Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.

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    Petrol yükseldi

    Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Kuveyt'in OPEC+  anlaşmasının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesini beklemeden üretimini kısmaya başladığı haberleri ve başka üretici ülkelerin de Kuveyt'i takip edecekleri beklentisi ile yeni güne yükselişle başladı.

    ICE'de brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 1,21 dolar artışla 22,54 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

    Çin faiz indirimlerine yenisini ekledi

    Salgının ortaya çıktığı Çin'de Merkez Bankası, son birkaç haftadır ekonomiyi desteklemek için yaptığı faiz indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, hedefli orta vadeli kredi kolaylığı (TMLF) faiz oranını 1 yıl vade için 20 baz puan düşürerek yüzde 3,15'ten yüzde 2,95'e çekti. Çin'de dün sadece 6 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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