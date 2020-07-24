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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar haftanın son gününde ne kadar?
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    24.07.2020 - 09:14 |

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Herkesin gözü kulağı dolarda. Dolar/TL haftanın son gününde yatay seyrini sürdürüyor. Kur güne 6.84 seviyesinde başladı.

    Dolar haftanın son gününde ne kadar?

    Haftanın son gününe dolar/TL 6.84 seviyesinde başladı.

    Euro/TL ise 7.95 civarında seyrediyor.

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