24.07.2020 - 09:14 |
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Herkesin gözü kulağı dolarda. Dolar/TL haftanın son gününde yatay seyrini sürdürüyor. Kur güne 6.84 seviyesinde başladı.
Haftanın son gününe dolar/TL 6.84 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7.95 civarında seyrediyor.
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Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.