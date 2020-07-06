Dolar haftaya kaç liradan başladı?

Haftanın ilk gününe dolar 6.86 seviyesinden açılış yaptı.

Euro/TL ise 7.74 civarında seyrediyor.

Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu korurken yatırımcılar bugün ABD hizmetler sektöründeki daralmanın devam edip etmediğini gösteren veriye odaklandı. Veri daralmanın durduğuna işaret ederse ekonomik toparlanmanın devam ettiği beklentilerini daha da canlandırabilir.

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