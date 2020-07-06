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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar haftaya kaç liradan başladı?
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    06.07.2020 - 08:03 |

    Dolar haftaya kaç liradan başladı?

    Uzun süre 6.85 seviyesine demir atan dolar/TL yeni haftaya 6.86 seviyesinde başladı.

    Dolar haftaya kaç liradan başladı?

    Haftanın ilk gününe dolar 6.86 seviyesinden açılış yaptı.

    Euro/TL ise 7.74 civarında seyrediyor.

    Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu korurken yatırımcılar bugün ABD hizmetler sektöründeki daralmanın devam edip etmediğini gösteren veriye odaklandı. Veri daralmanın durduğuna işaret ederse ekonomik toparlanmanın devam ettiği beklentilerini daha da canlandırabilir.

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