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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar kaç lira oldu? Euro...
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    05.08.2020 - 07:30 |

    Dolar kaç lira oldu? Euro...

    Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinden başladı.

    Dolar kaç lira oldu? Euro...

    Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinde başladı.

    Euro/TL ise 8.16 civarında seyrediyor.

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    Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765’e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

    Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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