Dolar kaç lira oldu? Euro...

Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 8.16 civarında seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765’e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.