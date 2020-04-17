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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar ne kadar? 17 Nisan döviz fiyatları...
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    17.04.2020 - 08:33 |

    Dolar ne kadar? 17 Nisan döviz fiyatları...

    Hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6.90'ın üzerinde açılış yaptı.

    Dolar ne kadar? 17 Nisan döviz fiyatları...

    Piyasalar corona virüsün ekonomik etkilerini izliyor.

    Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son gününe 6.90'ın üzerinde başladı.

    Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.

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    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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