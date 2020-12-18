CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar ne kadar oldu?
18.12.2020 - 11:28 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,7340 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
ABONE OL

Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4810'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 89,9, euro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,2255 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! Yakınlarına aylık bağlanacak

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! Yakınlarına aylık bağlanacak

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık olacak mı?

    Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık olacak mı?

    Sıradaki Haber