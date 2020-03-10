Dolar ne kadar oldu? Ä°ÅŸte son durum

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomide tahribat yaratacaÄŸÄ±ndan kaygÄ±lanan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n riskli varlÄ±klardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n sert kayÄ±plarÄ± beraberinde getirdi. S&P 500 endeksi dÃ¼n %7.6, Dow Jones ise %7.79 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. Petrol fiyatlarÄ± ise Ocak ayÄ±ndaki 72 dolardan 30 dolarÄ±n altÄ±na kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼resel merkez bankalarÄ±nÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metlerin koordineli bir ÅŸekilde ekonomiye destek verecekleri spekÃ¼lasyonlarÄ±, panik satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

National Avustralia Bank'tan FX stratejisti Rodrigo Catril "Koordine mali ve parasal destek sÃ¶ylemleri daha da artÄ±yor" dedi ve Trump'Ä±n ekonomiyi desteklemek iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k" adÄ±mlar vaat ettiÄŸine dikkat Ã§ekti.

S&P 500 endeksinin vadeli kontratlarÄ±nÄ±n ilk iÅŸlemlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan %2.5 yÃ¼kselmesi yatÄ±rÄ±mcÄ±lara cesaret verdi.Â Cuma gÃ¼nÃ¼ 6.10'Ä±n altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren dolar/TL dÃ¼n 6.20 seviyesine kadar yÃ¼kseldikten sonra 6.15 etrafÄ±nda dalgalÄ± bir seyir izledi.Â

Petrol fiyatlarÄ± Suudi Arabistan'Ä±n resmi satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin ardÄ±ndan %30'a yakÄ±n gerilemiÅŸti. Bu sabah ise brent tipi ham petrol %8'e yakÄ±n yÃ¼kseliÅŸle 37 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â