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    10.03.2020 - 09:27 | | REUTERS

    Dolar ne kadar oldu? Ä°ÅŸte son durum

    KÃ¼resel piyasalar ve TL cinsi yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ± dÃ¼n koronavirÃ¼s ve petrol kaynaklÄ± yaÅŸanan sert kayÄ±plarlarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metlerden koordineli kÃ¼resel bir destek beklentisiyle toparlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Dolar/TL bu sabah gÃ¼ne 6.15 TL seviyesinde baÅŸlarken euro ise 7 TL seviyesinin hemen altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â

    Dolar ne kadar oldu? Ä°ÅŸte son durum

    KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomide tahribat yaratacaÄŸÄ±ndan kaygÄ±lanan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n riskli varlÄ±klardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n sert kayÄ±plarÄ± beraberinde getirdi. S&P 500 endeksi dÃ¼n %7.6, Dow Jones ise %7.79 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. Petrol fiyatlarÄ± ise Ocak ayÄ±ndaki 72 dolardan 30 dolarÄ±n altÄ±na kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Ancak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼resel merkez bankalarÄ±nÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metlerin koordineli bir ÅŸekilde ekonomiye destek verecekleri spekÃ¼lasyonlarÄ±, panik satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

    National Avustralia Bank'tan FX stratejisti Rodrigo Catril "Koordine mali ve parasal destek sÃ¶ylemleri daha da artÄ±yor" dedi ve Trump'Ä±n ekonomiyi desteklemek iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k" adÄ±mlar vaat ettiÄŸine dikkat Ã§ekti.

    S&P 500 endeksinin vadeli kontratlarÄ±nÄ±n ilk iÅŸlemlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan %2.5 yÃ¼kselmesi yatÄ±rÄ±mcÄ±lara cesaret verdi.Â Cuma gÃ¼nÃ¼ 6.10'Ä±n altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren dolar/TL dÃ¼n 6.20 seviyesine kadar yÃ¼kseldikten sonra 6.15 etrafÄ±nda dalgalÄ± bir seyir izledi.Â 

    Petrol fiyatlarÄ± Suudi Arabistan'Ä±n resmi satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin ardÄ±ndan %30'a yakÄ±n gerilemiÅŸti. Bu sabah ise brent tipi ham petrol %8'e yakÄ±n yÃ¼kseliÅŸle 37 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â 

    Taksim'de taciz rezaleti!Taksimâ€™de genç kÄ±z, yaÅŸlÄ± bir adamÄ±n kendisini takip edip tacizde bulunduÄŸunu iddia ederek sinir krizi geçirdi.
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