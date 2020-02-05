Dolar/TL bu sabah güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL hafta başından bu yana olduğu gibi güne yine 5,98 seviyesinde yatay bir seyirle başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5,9770, en yüksek 5,9848 seviyesini gördü. Euro/TL 6,60 seviyesinden açıldı.

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği piyasalarda ise iç veri gündemi bulunmuyor. Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı, alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileriyle kısmen azalmış durumda.

Ancak gelinen seviyeler petrol başta olmak üzere hala kayıpların oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.

Piyasalarda satış baskısı yaratan küresel unsurlar, İdlib başta olmak üzere jeopolitik gerginlik, koronavirüsün Çin ve küresel büyümeyi baskılayacağı endişesi bulunuyor. TCMB'nin faiz indirimleri sonrası TL'nin getirisindeki düşüş de piyasaları baskılayan unsurlardan bir diğeri.

Salgının etkilerine küresel merkez bankalarının yeni faiz indirimleri ile yanıt vermesi ihtimali ise gelişmekte olan ülke piyasalarını destekleyen bir unsur olmaya başladı. Politika kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) büyük ihtimalle 20 Şubat'ta faizleri düşürecek ve önümüzdeki haftalarda bankaların zorunlu karşılık oranlarını indirecek.

TCMB'NİN DE DESTEĞİYLE TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞÜŞTE

TL'deki kısmi baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançocunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte. Enflasyondaki düşüş ve TCMB faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Alımlar Şubat ayında da aybaşında açıklanan tahvillerde devam ediyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 240 baz puanın da altını test etmiş durumda Ekim ayında 410 puanı aşan CDS'lerdeki bu düşüş aynı zamanda 20 ayın en iyi risk iştahına da işaret ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi son bir yılda 10 puan geriledi. Geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesindeki bileşik getiri dün %10.24 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2017 son çeyrekte görülmüştü.

Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise geçen hafta en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri önceki gün %10.28 oldu dün işlem geçmedi. Gösterge 2 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü.