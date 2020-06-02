BİST108.1440.82EURO7.580.22USD6.810.03ALTIN380.54-0.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? (02.06.2020)
    ABONE OL
    02.06.2020 - 10:32 | | AA

    Dolar/TL ne kadar oldu? (02.06.2020)

    Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8110'dan işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? (02.06.2020)

    Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor.

    Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.

    Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

    Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Antalya'ya şehit ateşi düştü

    Antalya'ya şehit ateşi düştü

    Sıradaki Haber