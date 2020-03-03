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    03.03.2020 - 09:15 | | REUTERS

    Dolar/TL ne kadar oldu? (03.03.2020)

    Dolar/TL G7 ülkelerinin salgının ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisiyle, güne dün test ettiği 6.2640 seviyelerinden bu sabah 6.18'li seviyelere gerileyerek başladı.

    Dolar/TL ne kadar oldu? (03.03.2020)

    Dolar/TL  koronavirüs endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altında idi. Küresel borsalar ve petrol fiyatları, G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

    GÖZLER SAAT 15:00'DA

    Kaynakların verdiği bilgiye göre, G7 ülkelerinin finans bakanlarının koronavirüs salgını ve onun ekonomik yansımalarıyla başedebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün TSİ 15.00'te konferans görüşmesi yapmaları bekleniyor.

    Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı" dedi ve ekledi: "Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor."

    Kur dün ise ABD başta olmak üzere koronavirüsün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde TL cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.

    Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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