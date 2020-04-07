Dolar/TL ne kadar oldu? 07.04.2020

Dolar/TL gece saatlerinde 6.7920'ye yükseldikten sonra bu sabah saat 0859'da 6.7555/6.7700 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.0343/7.0511, euro/TL 7.3130/7.3327 seviyesinde.

Dolar/TL 6 seviyesinin altından sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti.

TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi, geçici bir iyimserlik getirebilmişti. Kurda geçen hafta satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri ve dolara kuvvetli yönelim satış baskında belirleyici konumda.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda corona virüs kaynaklı gelişmeler iç piyasada ise Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce eşi görülmemiş hızda tahvil alımları ve Hazine ihaleleri izleniyor. Corona virüs krizinin New York'ta ivme kaybettiğine ve

Avrupa'da ise azaldığına dair geçici işaretlerin desteğiyle piyasalar bu sabaha da dün olduğu gibi iyimser bir seyirle

başladı. Bu iyimserlik aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde değer kayıplarını sınırlı da

olsa azalttı.

Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl da 20 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler gecikmeli

olarak hesaplanabiliyor ancak bankacılar Perşembe günü açıklanacak geçen haftaya ait TCMB rezerv verilerinde sert

düşüşler bekliyorlar. TCMB' ilk önlemlerini açıkladığında 5 milyar doları zorunlu karşılıktan serbest bıraktığı tutar olmak üzere rezervlerinde 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara düşüş yaşamıştı. İlk etki ardından rezervler sınırlı yükseldi.