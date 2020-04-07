BİST92.0710EURO7,32-0,04USD6,75-0,42ALTIN360,59-0,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? 07.04.2020
    ABONE OL
    07.04.2020 - 09:30 | | Reuters

    Dolar/TL ne kadar oldu? 07.04.2020

    Corona virüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL bu sabah güne 6.75 TL seviyesinde başladı.

    Dolar/TL ne kadar oldu? 07.04.2020

    Dolar/TL gece saatlerinde 6.7920'ye yükseldikten sonra bu sabah saat 0859'da 6.7555/6.7700 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.0343/7.0511, euro/TL 7.3130/7.3327 seviyesinde.

    Dolar/TL 6 seviyesinin altından sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti.

    TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi, geçici bir iyimserlik getirebilmişti. Kurda geçen hafta satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri ve dolara kuvvetli yönelim satış baskında belirleyici konumda.

    PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLUYOR

    Küresel piyasalarda corona virüs kaynaklı gelişmeler iç piyasada ise Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce eşi görülmemiş hızda tahvil alımları ve Hazine ihaleleri izleniyor. Corona virüs krizinin New York'ta ivme kaybettiğine ve
    Avrupa'da ise azaldığına dair geçici işaretlerin desteğiyle piyasalar bu sabaha da dün olduğu gibi iyimser bir seyirle
    başladı. Bu iyimserlik aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde değer kayıplarını sınırlı da
    olsa azalttı.

    Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl da 20 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler gecikmeli
    olarak hesaplanabiliyor ancak bankacılar Perşembe günü açıklanacak geçen haftaya ait TCMB rezerv verilerinde sert
    düşüşler bekliyorlar. TCMB' ilk önlemlerini açıkladığında 5 milyar doları zorunlu karşılıktan serbest bıraktığı tutar olmak üzere rezervlerinde 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara düşüş yaşamıştı. İlk etki ardından rezervler sınırlı yükseldi.

    Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyorBursa'da, otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayıp, kaçan saldırgan aranıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boris Johnson kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kaç yaşında, Türk mü?

    Boris Johnson kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kaç yaşında, Türk mü?

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber