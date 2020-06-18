BİST111.6630.65EURO7.710.25USD6.850.30ALTIN380.750.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? (18.06.2020)
    ABONE OL
    18.06.2020 - 10:28 | | AA

    Dolar/TL ne kadar oldu? (18.06.2020)

    Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8550'den işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? (18.06.2020)

    Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,15 üzerinde 6,8550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7175'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,6015'ten satılıyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünkü Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Dolar endeksi, dün 97,3 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda yatay bir seyirle 97,0 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1254 seviyesinde seyrediyor.

    Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışına İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

    Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS başvuru tarihleri ne zaman?

    KPSS başvuru tarihleri ne zaman?

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    LGS ve YKS sınavları için okullar dezenfekte ediliyor

    LGS ve YKS sınavları için okullar dezenfekte ediliyor

    Sıradaki Haber