Dolar/TL ne kadar oldu? (26.02.2020)

ABD hisselerinin dün %3'e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış sürüyor.

Hafta başında havaclık sektöründe %6'ya bankacılıkta %4'e yaklaşan, dolar/TL'de ise 6.16'nın üzerinin test edilmesiyle

sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

İç veri gündemi bulunmazken PPK özetleri ve Hazine'nin iç piyasada dolar cinsi sukuk ihracı sonuçları izlenecek. Virüsün Avrupa ve Ortadoğu gibi coğrafyalara da yayılması sonrası küresel baskı dün kuvvetlenlendi ve Türkiye piyasalarında da oldukça dalgalı bir seyir izlendi.

KAYIPLARINI DÖRDÜNCÜ GÜNE TAŞIDI

Asya borsaları ABD hükümetinin vatandaşlarına koronavirüs salgına hazırlık yapmaları uyarısında bulunmasının ardından ABD borsalarındaki sert düşüşü ve ABD Hazine tahvil getirilerinin tarihi dip seviyeye inmesini takip ederek geriledi. ABD'nin S&P 500 <.SPX> ve Dow Jones <.DJI> endeksleri dün %3'ün üzerinde düşüş kaydederek kayıplarını dördüncü güne taşıdı.

ABD'nin 10 ve 30 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri dün gördüğü yeni tarihi dip seviyelere yakın seyretti. Salgın hastalık endişesi ABD tahvilleri ve altın gibi güvenli liman varlıkların değer kazanmasını sağladı.

Dolar, altın ve ABD tahvilleri küresel endişelere karşı güvenli liman alımlarıyla sert değer kazançları yaşarken gelişmekte olan para birimleri ise güçlenen dolar karşısında sert değer kayıpları gösteriyor.

Dolar dünkü kayıplarının ardından değer kaybına karşı koymaya çalışırken, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ve koronavirüs salgını hakkındaki uyarıları ABD finansal varlıklarının gücü konusunda soru işaretleri yarattı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent tipi ham petrol ise Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 55 dolar civarında. Bu düşüşün kalıcı olması enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin ödediği enerji maliyetini ve cari açığı da aynı ölçüde azaltan bir gelişme. Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.