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    19.08.2020 - 18:08 |

    Dolar/TL ne kadar oldu?

    Dolar/TL bu sabah güne 7.37 seviyesinde başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte yönünü aşağı çevirerek 7.22 TL seviyesine kadar geriledi.

    Dolar/TL ne kadar oldu?

    Dün en düşük 7,3564, en yüksek 7,4006 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 7,3740'tan tamamlamıştı.

    Yeni güne 7.37 TL seviyesinde başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirerek 7.22 TL seviyesini gördü. Gram altının fiyatı ise 472 TL'den 464 TL seviyesine kadar geriledi. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası tutanaklarında olacak.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

    ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

    İzolasyondaki aile düğüne gitmiş!Samsun Sağlık Müdürlüğü'nce kentte corona virüs nedeniyle evlerinde izolasyonda bulunan kişilerin denetlenmesi için mobil denetim ekipleri kuruldu. Ekipler, izolasyonda olması gereken ailenin düğüne katıldığını, Covid-19 testi pozitif çıkan başka kişinin ise restoranda yemek yediğini tespit etti. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaşananları duyunca hayrete düştüklerini belirterek, izolasyon kurallarını ihlal eden toplam 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi.
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