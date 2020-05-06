BİST98.727-0.01EURO7.720.69USD7.130.88ALTIN391.020.66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? İşte cevabı... (06.05.2020)
    ABONE OL
    06.05.2020 - 11:04 | | AA

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte cevabı... (06.05.2020)

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1210'dan işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte cevabı... (06.05.2020)

    Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,7140'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,8685'ten satılıyor.

    Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

    Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.

    Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir annenin feryadı: 'Ölmeden oğlumu görmek istiyorum'

    Bir annenin feryadı: 'Ölmeden oğlumu görmek istiyorum'

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Seyahat yasağı kalktı mı, hangi 7 ilde yasak kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

    Seyahat yasağı kalktı mı, hangi 7 ilde yasak kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

    Sıradaki Haber