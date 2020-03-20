Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutma eğilimi sergiliyorlar, nakit kalma isteği de tüm piyasalarda artıyor.

Öte yandan ABD ve Çin başta olmak üzere hükümetlerin trilyon doları aşan mali destek adımlarına yönelecekleri beklentisi bu sabah itibarıyla küresel satış baskısını azaltan en önemli etken konumunda.

Türkiye'de vaka sayısı 359'a ulaşırken, 4 kişi de hayatını kaybetti. İnsanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki öneri, sınırlama ve uygulamalar her geçen gün kuvvetleniyor. Türkiye'de eğitime ara verilmesiyle başlayan sosyal hayatı etkileyen tedbirler genişletilen uçuş yasakları ve vatandaşların toplu halde halde bulunduğu alanların faaliyetlerinin kısıtlanmasıyla da devam ediyor.

Dün giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapatırken bugün itibarıyla ise Cumhurbaşkanı genelgesiyle her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal organizasyon, benzeri toplantı ve aktiviteler Nisan ayı

sonuna ertelendi.

Sosyal hayatı etkileyen gelişmeler ekonomik aktiviteyi de etkileyecek boyuta geldi bile. Türkiye genelinde 384 marka ve

70,000 mağazayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği son bir hafta AVM ve cadde mağazalarında satışların %70 düştüğünü, online satışlarla ciro kaybının telafisinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'de de ekonomiye etkileri sınırlamak adına birçok önlem devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiye etkileri sınırlamak için 100 milyar TL'lik destek paket açıkladı. Merkez Bankası da bu hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %9.75'e çekti.

TCMB faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte

döviz likitidesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü %8.25'ten finanse edecek tedbirler açıkladı.