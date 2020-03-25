Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Hem Küresel piyasalarda hem de TL cinsi piyasalarda satış baskısı bu adımlarla azalırken sosyal ve ekonomik hayatı etkilen corona virüs kaynaklı endişeler ise sürüyor.

EN BÜYÜK KAZANIMINI ELDE ETTİ

MSCI dünya borsalar endeksi dün %8.39 ile sert yükselerek küresel finansal krizin yaşandığı Ekim 2008'den bu yana en büyük günlük kazanımını elde etti. Borsalardaki toparlanma yatırımcıların küresel bir resesyona hazırlanmasıyla geçtiğimiz haftalarda devam eden satışları telafi edemedi. ABD'nin S&P 500 endeksi yaklaşık bir ay önce gördüğü tarihi zirvenin %28 aşağısında bulunuyor.

Dolar/TL Eylül 2018'den beri ilk kez 6.60'ın üzerini test ettikten sonra 6.3995'e kadar geriledi. BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı geçen hafta kapanışa göre %25'i buldu. Aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise %29 oldu. Küresel borsalardaki değer kazançlarına paralel dün ise BIST-100 endeksi %6, bankacılık %7.9 yükseldi.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüsün Türkiye'de de yayılımı devam ederken sosyal ve ekonomik hayat da her geçen gün daha da etkileniyor. Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 1,872'ye ulaşırken, 44 kişi de hayatını kaybetti.

Eğitime ara verilmesiyle başlayan sosyal hayatı etkileyen tedbirler, insanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki sınırlamalar her geçen gün genişliyor.