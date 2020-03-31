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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
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    31.03.2020 - 10:28 |

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

    Corona virüsün dünya genelinde insanları daha az temasla yaşamaya yönlendirmesi, sınırlamalar ve bunların birçok ekonomiyi durma noktasına getirmesiyle TL cinsi yatırım araçlarında ve küresel piyasalarda satış baskıları devam ediyor. Dolar/TL geçen hafta Eylül 2018'den beri ilk kez 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. Bugün ise dolar/TL 6.60 seviyesini tekrar gördü. Petrol fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için anlaşmaları sonrası göstergelerin 18 yıllık en düşük seviyelerinden yükselişe geçmesiyle toparlanmaya başladı.

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

    TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

    Geçen hafta iyimserliğin temel gerekçesi ise küresel merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları trilyonlarca doları bulan adımlar olmuştu. Fed ayrıca emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıklamıştı.

    Merkez Bankası (TCMB) da corona virüs için açıkladığı ilk tebdirleri gün ve gün hayata geçirmeye devam ederken beklentiler bankanın genişlemeci adımlarına ve faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.

    BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı geçen hafta kapanışa göre %23 aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise %28 oldu. Dün ise BIST-100 endeksinde %0.1 kayıp bankacılık endeksinde ise %0.6 yükseliş yaşandı.

    Corona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor”Ordulu esnaf, korona virüsüne (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.
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