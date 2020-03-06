Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum... (06.03.2020)

Kur haftabaşında yükseldiği Eylül 2018'den beri en yüksek güniçi seviye olan 6.2640'ten 6.0345'e kadar gerilemişti. Piyasadaki en düşük seviyelerin ardından ise kur genel olarak 6.10 etrafında seyretti. Dolar/TL bu sabah da güne 6.1005/6.1075 seviyesinde başladı.

Türkiye ve Rusya Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes sağlanması üzerinde anlaşırken, ateşkes gece yarısı itibarıyla başladı. ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisi piyasaları destekleyen bir etken. Ancak bu adımlara rağmen virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisine yönelik endişeler bu sabah da küresel piyasalarda kuvvetli bir satış baskısı olarak yansıyor.

ABD'DE REKOR DÜŞÜŞ

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri rekor seviyelere düşerken, 2 yıllık tahvil getirileri ise üç yıldan fazla sürenin en düşük seviyesine geldi. Tahvil gelirlerinin bu denli büyük bir düşüş düşüş yaşaması doları da yen karşısında son altı aydaki en düşük seviyelerine getirdi. Dolar, İsviçre frankı karşısında ise iki yıllık dip

seviyeleri yakınında işlem gördü. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Jeopolitik tansiyonun biraz azalmasını bekliyoruz. Ateşkes, sahada risklerin önüne

geçmesi açısından önemli. Ancak sahadaki yansımasını izleyeceğiz. Dış piyasalarda ise satış baskısı faiz indirimlerine rağmen çok kuvvetli. Bunun TL'ye yansımasını görüyoruz. Kurda 6.15 altında seyir devam ettiği sürece yukarı yönlü baskı zayıf kalacaktır" dedi ve ekledi:

"ABD tahvillerine artan yönelimin doların değerini baskılıyor. Dolar endeksi 100'e yaklaştıktan sonra 96.5 civarında. Bu TL için avantaj, endeksin düşüşünün devamı TL'de en önemli belirleyicilerden biri olacaktır. Bugün ise ABD'de Şubat ayı tarımdışı istihdam raporu veri gündeminin en önemli takip edilecek elişmesi. Bu verideki virüs kaynaklı etkilerini ve bunun piyasa yansımalarını takip edeceğiz."

Son dönemde küresel piyasalar dolar/TL'yi her iki yönlü etkilerken, jeopolitik gelişmeler, kamunun artan döviz arzı ve yurtiçi yerleşiklerin döviz biriktirme eğiliminin devamı TL'deki en önemli belirleyiciler.

BIST-100 SERT DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN YÜKSELİŞTE

Hisse piyasası geçen hafta koronavirüs ve İdlib'deki çatışmalar nedeniyle %9'un üzerinde, bankacılık endeksi ise %13'e yakın geriledikten sonra bu hafta toparlanmaya çalışıyor. BIST-100 endeksi dün günü %0.93 artıda, bankacılık endeksi ise %0.43 düşüşle kapattı. BIST'te geçen hafta Cuma başlayan açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam ederken piyasada ekonomi yönetiminin alabileceği adımlar da izlenmeye devam ediliyor.