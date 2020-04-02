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    02.04.2020 - 09:17 | | Reuters

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum

    Dolar/TL corona virüs kaynaklı güçlenen satış baskısıyla bu sabah güne 6.67 seviyesinde başladı.ABD hisseleri dün sert düşüş gösterdi.

    Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum

    Beyaz Saray sağlık uzmanları, Amerikalıların evde kalma kurallarını takip etmemesi halinde 100,000 ile 240,000 arasında insanın hayatını kaybedeceğini öngörüyorlar. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks <.DXY> dün %0.53 yükseldikten sonra bugün 99,588 seviyesinde yatay seyretti.

    Dolara yönelik kuvvetli eğilim gelişmekte olan ülkele para birimleri geneline de belirgin satış baskısı getirdi. Corona virüsün gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılması ve bu ülkelerin sınırlı sağlık kapasiteleri nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olacağı endişeleriyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti.

    Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

    Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskısında belirleyici konumda.

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