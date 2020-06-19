Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

İntegral Yatırım Menkul'e göre, dolar/lira kuru dünden beri 6.86 düzeyini zorlamaya başladı ve şimdilik bu düzeyin üzerine doğru hareketinde güçlü kalamıyor:

"Kur için riskler sürüyor. Dışarıda iştahın zayıf olması, virüste ikinci dalga endişesi bu durumu tetiklemeye devam ediyor.

"Bugün için TCMB beklenti anketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması bulunuyor.

"Ancak bu durum dolar/lira üzerinde bir etki oluşturmayabilir.

"Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde, Brezilya Reali ve Rus Rublesi Dolar karşısında yatay negatif seyrediyor.

"Diğer para birimleri ise Dolar karşısında daha iyimser bu durumda dolar/liranın 6.86 seviyesinin üzerine doğru yerleşmesini zorlaştırıyor.

"Kur özelinde olası haber akışları ve virüsün seyri yakından izlenmeli."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 111 bin 116 puan ile 112 bin 676 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.40 artışla 112 bin 494 puanda geride bıraktı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.81 artıdaydı.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı yorumunda, "Hisse bazlı hareketlerin dikkat çektiği BIST 100 bir kez daha yurtdışı piyasalardan pozitif ayrıştı" denildi ve eklendi:

"Endeks dün görece olarak yüksek diyebileceğimiz bir hacimle yükselişini devam ettirerek, günü gün içi zirve seviyesine yakın tamamladı.

"Endekste 111,875in geçilmesi ile birlikte 113 bin ve devamında 116 bine kadar olacak bir hareketin de önü açılmış oldu.

"Geri çekilmelerde artık ilk güçlü destek 111 bin iken altında hafta içinde oluşan boşluğun dolacağı 110 bin ve ana trendin bulunduğu 109 bin oldukça güçlü destekler konumunda.

"Endekste bu destekler kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 465/475 düzeyinde. Gösterge 2 yıllık faizler dün günü yüzde 9.16 ve gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.02 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8469 lira ve en yüksek 6.8607 lirayı gördükten sonra, 6.85 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6749 lira ve en yüksek 7.6969 lirayı gördükten sonra, 7.68 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5076 lira ve en yüksek 8.5409 lirayı gördükten sonra 8.53 8.54 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1198 - 1.1217 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1206 düzeyindeydi.